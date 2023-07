Ancora maltempo sulla Bergamasca: pioggia, grandine e vento. Cadono altri alberi - Foto e video

Il maltempo è tornato a colpire la Bergamasca. Osservando gli indici temporaleschi previsionali, infatti, appariva già dalla mattina evidente l’enorme energia termica ancora presente in Valpadana sotto forma di calore: il contrasto con aria più fresca proveniente dai quadranti Nord occidentali, ha attivato celle temporalesche in transito da Ovest verso Est lungo la giornata.

La situazione

Dal primo pomeriggio si segnalano forti grandinate e colpi di vento anche intensi: a Cenate ed Albano sono caduti degli alberi sulla strada. Forte pioggia in città così come nella Bassa Bergamasca. A Casazza chiusa la strada per Gaverina a causa di un albero caduto, danni anche sul lago con vento e pioggia: a Tavernola nuovi alberi abbattuti.