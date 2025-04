Aperta la fiera dei Librai sul Sentierone: fino al 4 maggio incontri con gli autori-Video

Il taglio del nastro alle 11 di sabato 19 aprile, poi un susseguirsi di incontri con autori ed eventi anche per i più piccoli nell’edizione 2025 della Fiera dei Librai che resterà aperta sul Sentierone a Bergamo fino al 4 maggio .

Il programma di sabato 19 aprile

Ad inaugurare la manifestazione Barbara Gallavotti, biologa e divulgatrice scientifica, con un incontro che prende il titolo dal suo libro «Il futuro è già qui» alle 11.45 di sabato 19 aprile nello Spazio Incontri. Il tema è quello delle intelligenze artificiali e Gallavotti in dialogo con Telmo Pievani, filosofo della biologia, saggista e autore televisivo e teatrale.

Info e prenotazioni

Alla Fiera dei Librai la partecipazione è gratuita per ogni incontro. La prenotazione è obbligatoria solo per alcuni eventi. Per tutte le informazioni e il calendario dettagliato degli evnti clicca qui.