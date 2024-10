Arrivano i «Mercatanti», sul Sentierone 105 stand dal mondo - Foto

Le modifiche alla viabilità

Il Comune di Bergamo ha previsto anche alcune modifiche alla viabilità, per fare spazio, e rendere sicura, l’ormai tradizionale iniziativa. La principale modifica è la chiusura, sabato e domenica, di passaggio Zeduri, che da via Tiraboschi porta al centro piacentiniano e al parcheggio di via Borfuro. Si potrà comunque sempre parcheggiare nel silo, ma sabato e domenica, per accedervi, si dovrà utilizzare la via Piccinini (arrivando dalla rotonda dei Mille).

Da oggi e fino a domenica, in via Crispi viene istituito il doppio senso di circolazione alternato a vista con ingresso e uscita sulla rotonda dei Mille. Lo stesso in via XX Settembre, con ingresso e uscita da piazza Pontida. Non si potrà transitare in piazza Matteotti e sull’intero Sentierone: prevista la rimozione forzata dei mezzi per i contravventori. Lo stesso divieto in Largo Belotti al civico 3 (esclusi i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate e i mezzi dell’organizzazione). Sempre nella zona, all’incrocio tra via Partigiani e via Sentierone (direzione via Tasso), è previsto divieto di transito: la strada diventerà a fondo chiuso.