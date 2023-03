Arte, musica e buon cibo: la stagione di Astino nel segno della Capitale

La mostra di Mario Cresci, visite guidate al monastero, spettacoli di burattini, concerti di musica classica, confronti con gli studenti dell’Università di Bergamo, l’appuntamento annuale con l’Université d’Eté di Arketipos - I Maestri del Paesaggio, momenti di preghiera con la parrocchia di Longuelo. E, come da tradizione, la proposta enogastronomica che, anche quest’anno, sarà gestita negli spazi dell’antico chiostro da «Vittorio», con il format «Cavour 1880» e sulla terrazza panoramica da «Mimmo». Il monastero di Astino, grazie alla disponibilità della Fondazione Misericordia Maggiore (la Mia, ente proprietario del sito), si prepara ad aprire le sue porte alla bella stagione, con una serie di eventi già calendarizzati e altri ancora in via di definizione. Fischio d’inizio, i primi di maggio.