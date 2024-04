Atalanta-Liverpool: tifosi inglesi in città, i nerazzurri a Zingonia in motorino - Le foto

La pioggia che è iniziata a cadere dopo mezzogiorno di giovedì 18 aprile e li fa sentire a casa: con la pausa pranzo la rappresentanza inglese inizia a farsi più evidente nei locali, con tavolini dove non mancano i boccali di birra. L’atmosfera è destinata a crescere nel pomeriggio, soprattutto nei dintorni di piazzale Alpini: il concentramento dei tifosi inglesi è previsto lì, dove dalle 17 partiranno i bus per il trasferimento verso il settore ospiti del Gewiss Stadium. Gli inglesi hanno portato a Bergamo anche il loro pullman con la guida a sinistra e la targa inglese.

Il bus della squadra del Liverpool

(Foto di Bedolis) Già mercoledì quale supporter inglese si è visto in Città Alta. Bastava appunto andare sulla Corsarola verso pranzo: eccoli, e non erano certo l’idealtipo degli hooligans minacciosi. Qualche gruppetto sugli «anta», un fare bonario e la voglia di scambiare due chiacchiere con qualche bergamasco, e intanto via a godersi una giornata da turista. Ma quanti saranno i tifosi inglesi? Nel settore ospiti (sold out) ce ne saranno 500 più indicativamente altri 200-250 in uno spazio dedicato della Tribuna Centrale.

Polizia in piazza Vecchia Qua e là per la città mercoledì l’accento inglese si poteva intuire, ma il vero banco di prova – anche sul fronte dell’ordine pubblico – è iniziato dalla tarda serata: alle 21 è atterrato a Orio il volo Ryanair da Manchester, il collegamento diretto più vicino da Liverpool e che verosimilmente concentrava un buon numero di supporter dei Reds (Ryanair e easyJet avevano anche dei collegamenti Manchester-Malpensa mercoledì); giovedì mattina il via vai è stato ben più brulicante, perché alle 8,55 è atterrato un volo Ryanair da Liverpool, alle 9,55 un altro da Manchester.

Tifosi del Liverpool a Bergamo

Tifosi del Liverpool a Bergamo

(Foto di Bedolis) La fontana del Contarini recintata

(Foto di Bedolis)

Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza presidiano a turno gli snodi più caldi, dalla stazione a Porta Nuova, dal Sentierone a Piazza Vecchia; nel mirino, e non è questione di stereotipi, c’è anche l’alcol: da giovedì mattina alle 9 e sino alle 6 di venerdì è in vigore l’ordinanza comunale – valida su praticamente tutto il centro città e la zona attorno allo stadio – che vieta la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche sopra i 5 gradi, così come di bevande in contenitori di vetro o lattina.

I tifosi nerazzurri