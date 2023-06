Atb e Teb, dal 9 giugno gli orari estivi. La linea 5 cambia percorso per la chiusura del ponte di Gorle

Con la chiusura estiva delle scuole, Atb e Teb hanno programmato il nuovo orario estivo che entra in vigore i l prossimo 9 giugno e nello specifico per Atb prevede il mantenimento delle intensificazioni del servizio serale per e da Città Alta e le modifiche al percorso della linea 5 per la chiusura del ponte di Gorle .