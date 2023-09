Aurora boreale, il raro spettacolo incanta la Lombardia e tutto l’arco alpino - Il video

L’aurora boreale, fenomeno atmosferico tipico dei territori più vicini al Polo Nord, spettacolare nella sua variazione di colori, dal verde al rosso al blu e viola, ha fatto capolino anche in Italia. In particolare su tutto l’arco alpino, dal Sudtirolo, all’Austria fino alla Baviera, intorno alle 4 di lunedì 25 settembre, per pochi minuti.