Babbo Running tra festa e solidarietà: oltre 4mila scritti, raccolti più di 5 mila euro - Foto

Babbo Natale running in centro a Bergamo

(Foto di Bedolis)

Un’adesione in continua crescita, che testimonia la grande solidarietà dei bergamaschi. Il ricavato dell’evento infatti permetterà come da tradizione di sostenere l’attività della Fondazione Veronesi nella ricerca sui tumori pediatrici. Anche quest’anno sono tanti i fondi raccolti: più di 5.000 euro, che finanzieranno il lavoro dei ricercatori per lo studio di terapie di cura per i piccoli pazienti oncologici.