Bergamo abbraccia il cardinale Pizzaballa: oggi la cittadinanza onoraria in Sant’Agostino e la Messa in Cattedrale

La comunità di Bergamo accoglierà sabato 7 ottobre il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, a una settimana esatta dal Concistoro di sabato 30 settembre, e lo farà con una giornata a lui interamente dedicata. Due i momenti più significativi: il conferimento della cittadinanza onoraria «Giovanni XXIII» in mattinata e la celebrazione di una Messa solenne di ringraziamento alla sera in Duomo. L’aula magna dell’Università in Sant’Agostino ospiterà alle 10,30 il Consiglio comunale straordinario durante il quale il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e il presidente del Consiglio comunale Ferruccio Rota consegneranno la cittadinanza onoraria che la comunità cittadina ha voluto conferire al cardinale Pizzaballa.

La Messa in Cattedrale

L’abbraccio di Bergamo e dei bergamaschi al porporato nativo di Cologno al Serio proseguirà in serata alle 20,30 in Cattedrale con la solenne celebrazione eucaristica, da lui presieduta, insieme al vescovo, monsignor Francesco Beschi, ai vescovi nativi bergamaschi e ai vescovi lombardi. Alla Messa saranno presenti anche i vicari episcopali e i delegati vescovili, i sacerdoti, i religiosi, i rappresentanti delle Comunità ecclesiali territoriali, le istituzioni, i gruppi e le associazioni laicali e tutti coloro che si vogliono unire nella preghiera di lode e di invocazione per il suo nuovo ministero. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su «Bergamo Tv» e sul nostro sito.

La festa a Cologno