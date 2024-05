Bergamo al voto: Apicella, Carnevali e Pezzotta a confronto. Ascolta i podcast

L’Eco di Bergamo Incontra «Speciale Elezioni Amministrative» dell’8 e 9 giugno 2024: abbiamo posto 17 quesiti ai tre candidati sindaco della città di Bergamo, chiedendo loro risposte veloci, sotto il minuto. Dalla viabilità, alla sicurezza passando per la priorità sul turismo e la ricetta per il commercio. Cosa fare per i giovani e come stare vicino a chi più ha bisogno, quale è la loro visione di Città Alta e del centro Piacentiniano. Cosa fare per i quartieri. Scopriamo insieme i programmi e l’idea di Bergamo di Vittorio Apicella, Elena Carnevali e Andrea Pezzotta.