Bergamo, anziana investita sulle strisce da un’auto pirata in via Maj: è grave

Stava attraversando la strada, in via Maj a Bergamo, sulle strisce pedonali, quando è stata investita da un’auto che poi non si è fermata a soccorrerla. Vittima un’anziana di 81 anni, residente in città, che venerdì 5 gennaio, verso le 17, insieme alla figlia di 46 anni, si trovava in via Maj, all’altezza del civico 29d (nei pressi del ristorante «Piccolo mare») quando nell’attraversare la strada è stata investita pare da una Fiat 600 bianca che viaggiava in direzione della periferia della città. L’automobilista non si è fermato. Anche la figlia sarebbe stata urtata dall’auto, ma senza gravi conseguenze. Ferita gravemente, invece, la madre anziana che è stata portata con l’ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso. Tramite le telecamere della città si cercherà di individuare l’investitore.