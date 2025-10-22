Bergamo, attesi mille tifosi dello Slavia Praga. Stasera la sfida contro l’Atalanta

Qualcuno è arrivato già ieri, il clou è atteso per oggi, 22 ottobre. Saranno oltre mille i tifosi dello Slavia Praga a Bergamo per la partita di Champions: fino alla serata di martedì 2 si contavano 1.074 biglietti venduti per il settore ospiti (su un totale di 1.300 posti disponibili), ma erano in corso di distribuzione da parte della società ceca ancora alcuni tagliandi. Rafforzate come di consueto le misure di sicurezza, a partire dall’ordinanza anti-alcol firmata dal Comune di Bergamo e in vigore dalle 9 e sino alle ore 6 di giovedì 23.

I «consigli» dello Slavia Praga

Per i supporter dello Slavia Praga il «meeting point» è come sempre in piazzale Alpini, dove dal tardo pomeriggio partiranno i bus navetta verso lo stadio. In un messaggio ai propri sostenitori, il club ceco ha chiesto di «fare il tifo, ma salvare la faccia: noi tutti sosteniamo lo Slavia e, al contrario, non sosteniamo alcuna espressione di odio o xenofobia». Tra i «consigli», anche quello di «evitare (per possibili contatti con gli atalantini, ndr) i quartieri di Redona, Monterosso, Conca Fiorita e Borgo Santa Caterina», oltre al «Baretto».

La partita