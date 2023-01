Capitale della Cultura, oltre duemila bimbi cantano: «La mia città è bellissima» - Foto e video

Il palco in viale Roma e le ripercussioni sul traffico nei giorni lavorativi ha suscitato più di qualche malumore ma anche i bergamaschi ora non possono negare che regala un colpo d’occhio unico su città bassa e Città Alta . Lasciate alle spalle le fatiche della settimana i cittadini orobici si godono questa splendida giornata in centro a Bergamo. Poche ore di attesa e lo spettacolo per l’inaugurazione di «Bergamo Brescia Capitali della cultura 2023» andrà in scena nella giornata di sabato 21 gennaio.