Bergamo, carabinieri di Città Alta costretti a pagare parcheggio e Ztl. Il sindacato: «Paradossale e inaccettabile»

I carabinieri di Città Alta a Bergamo devono pagare parcheggio e Ztl per raggiungere la stazione in piazza della Cittadella. Il Pianeta Sindacale Carabinieri non ci sta e denuncia «una situazione paradossale e inaccettabile».

La richiesta al Comune di Bergamo

«Chi garantisce l’ordine pubblico, la legalità e il soccorso alla cittadinanza non può essere penalizzato economicamente per svolgere il proprio servizio. È inconcepibile che uomini e donne in uniforme debbano sostenere costi aggiuntivi semplicemente per adempiere ai propri doveri. Chiediamo con forza alle istituzioni locali e all’Amministrazione comunale di Bergamo di intervenire immediatamente per trovare una soluzione equa. Siano previsti permessi gratuiti o spazi riservati per il personale in divisa. Il rispetto per le Forze dell’ordine si dimostra anche garantendo loro condizioni logistiche dignitose e adeguate».