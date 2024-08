Bergamo, detriti dal tetto del tribunale: transennato il marciapiede di via Garibaldi

Preoccupazione in via Garibaldi a Bergamo, intorno alle 9,30 di lunedì 26 agosto. Alcuni detriti in legno si sono staccato da un cornicione posto sulla facciata del retro del tribunale, cadendo sul marciapiede. Quindi l’intervento dei vigili del fuoco, per verificare eventuali pericoli: il marciapiede sul lato destro di via Garibaldi, in direzione rotonda dei Mille, è stato transennato.