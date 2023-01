Bergamo e Brescia nella «bucket list» del New York Times 2023

Bergamo e Brescia sono l’unica entry italiana nella «bucket list» del New York Times 2023, la lista dei 52 luoghi che il quotidiano americano suggerisce di visitare prima della fine dell’anno in corso . Londra guida la «top 52» anche grazie alla prossima cerimonia di incoronazione di Re Carlo. Bergamo e Brescia hanno conquistato la classifica in quanto capitali italiane della cultura con oltre cento progetti culturali e ambientali che permetteranno di far superare l’immagine di quando la regione fu la più stravolta dal Covid di qualsiasi altra zona in Italia.