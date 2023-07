Bergamo, incendio all’ex Reggiani: vigili del fuoco in azione

In supporto anche la polizia locale di Bergamo, che per precauzione ha chiuso temporaneamente il passaggio in via Legrenzi, riaperta verso le 18,40. Secondo le prime informazioni disponibili, l’incendio è divampato in un locale interrato. La situazione dopo l’intervento dei pompieri è tornata sotto controllo, non ci sono feriti e le cause del rogo sono in corso d’accertamento. Non è il primo intervento per incendi nell’area dismessa, dove in passato si erano verificate intrusioni da parte di abusivi, con falò estemporanei e danneggiamenti.