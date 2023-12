Bergamo, incidente in viale Papa Giovanni: soccorso motociclista

Un motociclista di 51 anni di Bergamo è rimasto ferito - in modo fortunatamente non grave - domenica 10 dicembre in un incidente stradale in viale Papa Giovanni, in pieno centro cittadino. L’allarme è scattato verso le 12,30 all’incrocio con via Angelo Mai. Le cause e la dinamica dell’incidente sono in fase di ricostruzione da parte della polizia locale di Bergamo, intervenuta insieme al 118.