Bergamo, la Messa in Cattedrale con il cardinale Pizzaballa - Diretta

Alla Messa anche i vicari episcopali e i delegati vescovili, i sacerdoti, i religiosi, i rappresentanti delle Comunità ecclesiali territoriali, le istituzioni, i gruppi e le associazioni laicali e tutti coloro che si vogliono unire nella preghiera di lode e di invocazione per il suo nuovo ministero. La celebrazione è in diretta su «Bergamo Tv» e sul nostro sito all’interno di questo articolo.

Domenica la festa a Cologno

Domenica 8 ottobre il cardinale Pizzaballa sarà nel suo paese d’origine, Cologno al Serio, per festeggiare con la famiglia, gli amici e i compaesani. Sarà accolto in piazza Rocca alle 10 e celebrerà la Messa alle 10,30. Nel pomeriggio (ore 16) ci sarà la processione nella ricorrenza della Madonna del Rosario, mentre alle 21 è in programma lo spettacolo proposto in suo onore nella chiesa parrocchiale.