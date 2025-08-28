Bergamo, oggi forte ondata di maltempo: «Fate attenzione»

Allerta gialla. È quella indicata per la giornata di oggi, giovedì 28 agosto, a Bergamo per temporali, rischio idrogeologico e idraulico, come stabilito dal Centro funzionale di monitoraggio dei rischi naturali della Regione Lombardia.

Attenzione alta

Dal Comune spiegano che «la Protezione civile e la Polizia locale sono operative per il monitoraggio continuo del territorio»: durante l’allerta meteo, Palafrizzoni «invita la cittadinanza a porre particolare attenzione alle aree in prossimità di sottopassi, argini e ponti, strade con forte pendenza e, in generale, alle zone più basse rispetto al territorio circostante». Tra le raccomandazioni, «si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature dei cantieri, dehors e tende; è importante inoltre provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che potrebbero essere spostati dalle intemperie».

La perturbazione che colpirà il nord Italia

«Le precipitazioni coinvolgeranno tutta la provincia, indistintamente dalla pianura alle zone montuose, e si concentrerà soprattutto nelle ore centrali della giornata»

In arrivo aggiornamenti

Sul sito del Comune e sui suoi canali social saranno diffusi eventuali aggiornamenti. Sin dalla mattinata del 28 agosto, peraltro, il Centro funzionale regionale «analizzerà i nuovi scenari previsionali a disposizione e rivaluterà i codici colore di allerta validi dalla seconda parte della giornata e per domani (29 agosto)». Da Romano La Russa, assessore regionale alla Protezione civile, giunge l’«appello ai cittadini a prestare la massima prudenza nelle aree segnalate, attenendosi alle indicazioni delle autorità locali e agli aggiornamenti diffusi dalla Protezione civile».

«Pioggia in arrivo»