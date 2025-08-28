Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 28 Agosto 2025

Bergamo, oggi forte ondata di maltempo: «Fate attenzione»

METEO. Allerta gialla per temporali, rischio geologico e idrogeologico: le previsioni e i consigli utili del Comune. In giornata rivalutazione dei codici d’allerta.

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Allerta gialla. È quella indicata per la giornata di oggi, giovedì 28 agosto, a Bergamo per temporali, rischio idrogeologico e idraulico, come stabilito dal Centro funzionale di monitoraggio dei rischi naturali della Regione Lombardia.

Attenzione alta

Dal Comune spiegano che «la Protezione civile e la Polizia locale sono operative per il monitoraggio continuo del territorio»: durante l’allerta meteo, Palafrizzoni «invita la cittadinanza a porre particolare attenzione alle aree in prossimità di sottopassi, argini e ponti, strade con forte pendenza e, in generale, alle zone più basse rispetto al territorio circostante». Tra le raccomandazioni, «si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature dei cantieri, dehors e tende; è importante inoltre provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che potrebbero essere spostati dalle intemperie».

La perturbazione che colpirà il nord Italia
La perturbazione che colpirà il nord Italia

«Le precipitazioni coinvolgeranno tutta la provincia, indistintamente dalla pianura alle zone montuose, e si concentrerà soprattutto nelle ore centrali della giornata»

In arrivo aggiornamenti

Sul sito del Comune e sui suoi canali social saranno diffusi eventuali aggiornamenti. Sin dalla mattinata del 28 agosto, peraltro, il Centro funzionale regionale «analizzerà i nuovi scenari previsionali a disposizione e rivaluterà i codici colore di allerta validi dalla seconda parte della giornata e per domani (29 agosto)». Da Romano La Russa, assessore regionale alla Protezione civile, giunge l’«appello ai cittadini a prestare la massima prudenza nelle aree segnalate, attenendosi alle indicazioni delle autorità locali e agli aggiornamenti diffusi dalla Protezione civile».

«Pioggia in arrivo»

D’altronde, le previsioni annunciano un paio di giorni carichi di pioggia: «È in arrivo un peggioramento abbastanza intenso – conferma Andrea Colombo, meteorologo di 3bmeteo.com –, distribuito su due giorni». La «giornata clou» sarà quella di oggi, «per intensità e durata dei fenomeni – spiega il meteorologo –: le precipitazioni coinvolgeranno tutta la provincia, indistintamente dalla pianura alle zone montuose, e si concentrerà soprattutto nelle ore centrali della giornata con temporali anche forti, localmente violenti». Per domani, invece, si stima «una instabilità alternata a delle pause con “occhiate” di sole», aggiunge Colombo, mentre «un miglioramento più deciso è atteso tra sabato e domenica». Sarà però una pausa fugace, visto che «tra il 1° e il 2 settembre è attesa una nuova perturbazione – prosegue l’esperto –. Sono perturbazioni che danno una spallata alla stagione estiva, perché saranno accompagnate anche da cali termici». In questi giorni «difficilmente si supereranno i 24 gradi». L’estate sta finendo? «Dopo il peggioramento del 1° e del 2 settembre si apre il ventaglio delle opzioni – ragiona Colombo –: in linea generale settembre può tranquillamente ospitare anticicloni con temperature di 33-34 gradi, lo abbiamo visto in anni recenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Meteo
Allerta meteo
Andrea Colombo
Romano La Russa