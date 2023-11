Bergamo piange Giulia, il dolore di tutta una comunità. Filippo arrestato in Germania

È stato rintracciato e arrestato in Germania Filippo Turetta, in fuga da una settimana dopo aver ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin. La 22enne studentessa uccisa a coltellate è stata ritrovata sabato 18 novembre in un canalone nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Un dolore e uno sgomento che hanno coinvolto tutta una comunità, tutta l’Italia e anche in Bergamasca l’opinione pubblica si interroga sulla ferocia e sul perchè di una vita spezzata così giovane.