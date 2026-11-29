«Sentinella instancabile»

Con lui, storico direttore de L’Eco di Bergamo per oltre 50 anni, dal 1938 al 1989, scomparve «un grande giornalista e un prete appassionato, esponente di primo piano che, con l’autorevolezza del suo ruolo, la finezza del suo stile cristiano e una straordinaria sensibilità verso ogni situazione di bisogno, ha aiutato i bergamaschi a mantenere lo sguardo su ciò che più conta nella vita»: queste le parole con cui, all’inizio del rito che presiedeva, lo ha ricordato monsignor Arturo Bellini. Che nell’omelia ha definito don Spada «una sentinella instancabile per la città e per tutta la Bergamasca, sempre vigile per custodire il bene comune e rispondere ai bisogni, alle povertà e alle emergenze che interpellavano il cuore dei bergamaschi. Una sentinella in campo politico, senza timore di essere definito tradizionalista; una sentinella del giornale e, come mi confidò un giorno, sentinella di se stesso, la sfida più ardua».