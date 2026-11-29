Bergamo ricorda don Spada: «Grande giornalista e prete appassionato»
LA MESSA. «Ha aiutato i bergamaschi a mantenere lo sguardo su ciò che più contanella vita», ha detto monsignor Arturo Bellini nell’omelia.Lettura 1 min.
Bergamo
È stata molto partecipata, la mattina di domenica 29 novembre, prima di Avvento, la Messa che alla chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie ha commemorato la ricorrenza della dipartita di don Andrea Spada, avvenuta l’1 dicembre di 22 anni fa.
«Sentinella instancabile»
Con lui, storico direttore de L’Eco di Bergamo per oltre 50 anni, dal 1938 al 1989, scomparve «un grande giornalista e un prete appassionato, esponente di primo piano che, con l’autorevolezza del suo ruolo, la finezza del suo stile cristiano e una straordinaria sensibilità verso ogni situazione di bisogno, ha aiutato i bergamaschi a mantenere lo sguardo su ciò che più conta nella vita»: queste le parole con cui, all’inizio del rito che presiedeva, lo ha ricordato monsignor Arturo Bellini. Che nell’omelia ha definito don Spada «una sentinella instancabile per la città e per tutta la Bergamasca, sempre vigile per custodire il bene comune e rispondere ai bisogni, alle povertà e alle emergenze che interpellavano il cuore dei bergamaschi. Una sentinella in campo politico, senza timore di essere definito tradizionalista; una sentinella del giornale e, come mi confidò un giorno, sentinella di se stesso, la sfida più ardua».
Un ricordo è stato offerto anche da Alberto Ceresoli, direttore de L’Eco di Bergamo: «Era un uomo non facilissimo di carattere: noi tutti, entrando al giornale, capivamo subito che aria tirasse, e sulle prime non capivamo sempre il perché dei suoi rimproveri. Lo capivamo dopo. Era severo ma profondamente giusto, di grande sensibilità, capace di trarre insegnamenti per la vita collettiva anche da avvenimenti apparentemente insignificanti, che sapeva leggere in filigrana».
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