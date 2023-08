Bergamo, torna il luna park alla Celadina: sconti per i primi 5.000 all’inaugurazione

In occasione della Festa di Sant’Alessandro, torna il tradizionale luna park nel piazzale delle giostre a Celadina, che sarà inaugurato venerdì 25 agosto alle 20,30 con nuove attrazioni e scontistiche anche per onorare Bergamo-Brescia Capitale della Cultura : ai primi 5.000 cittadini che si presenteranno il giorno dell’inaugurazione saranno regalati dei blocchetti di sconti da 50 euro ciascuno da usufruire per tutto il periodo del luna park, che rimarrà allestito fino al prossimo 24 settembre.

«Divertimento per tutte le fasce di età»

«Siamo davvero orgogliosi di essere presenti a Bergamo anche quest’anno che è così importante per la città – sottolinea uno degli storici organizzatori, Armando Piccaluga – e non vediamo l’ora di far divertire la cittadinanza, come tutti gli anni». I giostrai hanno già iniziato l’allestimento: saranno presenti una settantina di giostre con circa 500 operatori. «Il luna park sarà rinnovato – precisa Piccaluga – e ci saranno anche nuove attrazioni». Tra queste, il pendolo frontale, la zattera e il tappeto volante. «Uno dei nostri obiettivi – sottolinea Stefany Piccaluga , figlia di Armando e anche lei giostraia – è quello di coinvolgere tutte le fasce d’età. Ma non solo: vista la presenza di molti turisti ci teniamo a coinvolgere anche loro con particolari scontistiche».

La sicurezza

Gli organizzatori hanno pensato in maniera dettagliata anche alla sicurezza. «Per noi è prioritaria – evidenzia Armando Piccaluga – ed è per questo che ci saranno una decina di steward per permettere alla cittadinanza di venire a divertirsi in piena sicurezza». «Non vedevamo l’ora di tornare a Bergamo – concludono –, città che ci ha sempre accolto con grande entusiasmo, ed è per questo che ci teniamo a rinnovare il nostro appello alla cittadinanza e ai turisti: continuate a presentarvi numerosi come tutti gli anni, sarà l’occasione di divertirsi in questo anno speciale per Bergamo e i bergamaschi».