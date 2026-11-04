Bergamo, trapper con il passamontagna al corteo: denunciato e colpito da Dacur
SICUREZZA. Il trentenne fermato durante i controlli per il corteo del 30 ottobre. In casa sequestrati 45 grammi di hashish. Disposti avviso orale e Dacur di sei mesi.Lettura 1 min.
Bergamo
Un trapper trentenne è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso con un passamontagna nei pressi della stazione ferroviaria di Bergamo. Nei suoi confronti sono stati disposti anche un avviso orale e un Dacur di sei mesi, ovvero il divieto di accesso alle aree urbane.
Il giovane, classe 1995, già noto alle cronache per alcune espressioni offensive contenute nei suoi testi musicali e oggetto di querela, è stato individuato il 30 ottobre durante i controlli predisposti per il corteo dello sciopero nazionale. Gli agenti lo hanno notato in un gruppo di ragazzi vestiti di scuro, con il volto coperto da un passamontagna nero.
Trapper denunciato a Bergamo, sequestrato il passamontagna
In assenza di giustificati motivi per il travisamento, il trentenne è stato denunciato per la violazione della normativa che vieta di rendere difficoltoso il riconoscimento in luogo pubblico. Il passamontagna è stato sequestrato.
Gli accertamenti, estesi anche ai suoi profili social, e i precedenti di polizia hanno portato a un fermo preventivo, protratto fino alle 20.30, al termine della manifestazione.
Hashish sequestrato e divieto di accesso per sei mesi
Durante una successiva perquisizione domiciliare, gli agenti hanno sequestrato 45,23 grammi di hashish, contestando al giovane anche la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La Divisione Anticrimine della Questura ha quindi disposto un avviso orale e un Dacur della durata di sei mesi, che vieta al trentenne l’accesso ad alcune aree sensibili della città. Nella valutazione sono stati considerati anche i precedenti del giovane e gli episodi di violenza, danneggiamento e saccheggio avvenuti durante la manifestazione del 17 ottobre a Bergamo.
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