Bergamo, ultimi lavori a Porta Sant’Agostino nella notte tra il 15 e il 16 luglio
IL RIPRISTINO. Era stata urtata da un mezzo in transito lo scorso 5 maggio. Durante le operazioni sospesa la Ztl di Valverde.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Si avvicina la conclusione dei lavori di ripristino di Porta Sant’Agostino, urtata da un mezzo in transito lo scorso 5 maggio. Dopo gli interventi di messa in sicurezza eseguiti nelle ore successive all’incidente e il successivo monitoraggio, nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio verrà eseguita la fase conclusiva dell’intervento.
Le strade alternative
Porta Sant’Agostino sarà quindi chiusa dalle 22 di mercoledì 15 alle 5 di giovedì 16 luglio. Durante la chiusura sarà sospesa la Ztl di Valverde, consentendo di accedere a Città Alta passando da via Maironi da Ponte, via Valverde, via alla Porta di San Lorenzo e via Fara. Resterà disponibile il percorso alternativo anche attraverso viale Vittorio Emanuele II, via Botta, via Sant’Alessandro, via Tre Armi, largo di Porta Sant’Alessandro e Colle Aperto.
«Si conclude il percorso di ripristino avviato immediatamente dopo il danneggiamento della Porta Sant’Agostino. Fin dal primo momento il nostro obiettivo è stato quello di mettere in sicurezza il bene monumentale e ridurre al minimo l’impatto sulla mobilità cittadina. Anche per l’ultima fase dei lavori abbiamo scelto di operare nelle ore notturne e di sospendere temporaneamente la ZTL di Valverde, così da garantire comunque un accesso veicolare a Città Alta durante la chiusura della Porta», ha commentato Ferruccio Rota, assessore ai Lavori pubblici.
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