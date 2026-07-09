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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 09 Luglio 2026

Bergamo, ultimi lavori a Porta Sant’Agostino nella notte tra il 15 e il 16 luglio

IL RIPRISTINO. Era stata urtata da un mezzo in transito lo scorso 5 maggio. Durante le operazioni sospesa la Ztl di Valverde.

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Redazione Web
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Bergamo, ultimi lavori a Porta Sant’Agostino nella notte tra il 15 e il 16 luglio
Le prime operazioni a Porta Sant’Agostino, lo scorso 5 maggio

Bergamo

Si avvicina la conclusione dei lavori di ripristino di Porta Sant’Agostino, urtata da un mezzo in transito lo scorso 5 maggio. Dopo gli interventi di messa in sicurezza eseguiti nelle ore successive all’incidente e il successivo monitoraggio, nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio verrà eseguita la fase conclusiva dell’intervento.

Le strade alternative

Porta Sant’Agostino sarà quindi chiusa dalle 22 di mercoledì 15 alle 5 di giovedì 16 luglio. Durante la chiusura sarà sospesa la Ztl di Valverde, consentendo di accedere a Città Alta passando da via Maironi da Ponte, via Valverde, via alla Porta di San Lorenzo e via Fara. Resterà disponibile il percorso alternativo anche attraverso viale Vittorio Emanuele II, via Botta, via Sant’Alessandro, via Tre Armi, largo di Porta Sant’Alessandro e Colle Aperto.

«Si conclude il percorso di ripristino avviato immediatamente dopo il danneggiamento della Porta Sant’Agostino. Fin dal primo momento il nostro obiettivo è stato quello di mettere in sicurezza il bene monumentale e ridurre al minimo l’impatto sulla mobilità cittadina. Anche per l’ultima fase dei lavori abbiamo scelto di operare nelle ore notturne e di sospendere temporaneamente la ZTL di Valverde, così da garantire comunque un accesso veicolare a Città Alta durante la chiusura della Porta», ha commentato Ferruccio Rota, assessore ai Lavori pubblici.

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