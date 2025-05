Bolidi sulle Mura, domenica con il Bergamo Historic Gran Prix. Folla in Città Alta - Le foto

Domenica 25 maggio 2025, Città Alta si è trasformata in un palcoscenico d’eccezione per gli appassionati di motori, ospitando il Bergamo Historic Gran Prix 2025 – Circuito delle Mura. Questa rievocazione storica celebra la leggendaria vittoria di Tazio Nuvolari nel 1935 su un tracciato unico al mondo: il circuito medioevale di 2.920 metri che abbraccia le Mura veneziane, patrimonio Unesco.

Il programma della giornata

L’evento si articola in sei manche non competitive, con protagoniste vetture da corsa costruite prima del 1975, suddivise in categorie come Moto GP, F1/Anteguerra e GTS. Si correrà fino alle 18.30. Tra i partecipanti anche persone dalle Filippine e dall’Argentina: in tutto ci sono iscritti da venti Paesi del mondo.

Le attività si svolgono principalmente tra Colle Aperto e Viale delle Mura, offrendo agli spettatori una vista privilegiata su uno dei percorsi più affascinanti d’Europa. Tantissime le persone che hanno scelto di passare la giornata in Città Alta per ammirare i bolidi prima della competizione, posizionati nella zona di Colle aperto. La stima delle forze dell’ordine parla di 20mila spettatori.

Il programma ufficiale

09:00 – Punzonatura Auto e Moto

Luogo: Viale delle Mura

11:00 – 13:00 – Premiazioni e Brunch

13:30 – Chiusura del circuito

BHGP – Circuito delle Mura

Manche in programma

14:00 – 14:30 – 1ª Manche MOTO GP

14:45 – 15:15 – 2ª Manche F1

15:30 – 16:00 – 3ª Manche GTS

16:15 – 16:45 – 4ª Manche MOTO GP

17:00 – 17:30 – 5ª Manche F1

17:45 – 18:15 – 6ª Manche GTS

18:30 – Apertura del circuito

Quest’anno sono oltre 130 i partecipanti, provenienti da diversi paesi, che al volante delle loro automobili (80), oppure in sella alle loro motociclette (50), sfileranno lungo il «Circuito delle Mura», che nel 1935 vide trionfare Tazio Nuvolari su Alfa Romeo P3.

Modifiche alla viabilità sono state previste : il viale delle Mura è stato chiuso al traffico, così come i pullman che effettuano la tratta di Città alta non transiteranno per tutto il pomeriggio di domenica.

Le auto in esposizione

(Foto di Bedolis) Un’auto d’epoca

(Foto di Bedolis)

Ospite Andrea Locatelli

Alla manifestazione parteciperà, in veste di special guest, il pilota bergamasco di Superbike Andrea Locatelli, che sarà in sella a una storica Yamaha GP. Immutato il format dell’evento, con 4 manche per le auto e due manche per le moto, tutte concentrate il pomeriggio dalle 14 alle 18.30.