Booking, class action hotel: adesioni prorogate al 29 agosto

È stata prorogata al 29 agosto la scadenza per aderire alla class action europea contro Booking.com , promossa da Federalberghi, Hotrec e altre 30 associazioni di albergatori in tutta Europa. L ’azione legale è rivolta agli hotel colpiti da clausole anticoncorrenziali imposte dalla piattaforma, ritenute illegittime dalla Corte di Giustizia UE.

Già oltre 10mila strutture coinvolte

Alla data del 30 luglio sono più di 10mila gli hotel europei che si sono registrati sul sito www.mybookingclaim.com per aderire all’iniziativa legale. La piattaforma permette in pochi minuti di formalizzare la richiesta di risarcimento, senza costi né rischi per le strutture ricettive grazie al supporto di fondi finanziari specializzati.