Borgo Santa Caterina: nonostante le nuvole, fuochi d’artificio confermati alle 21

Stasera tocca ai fuochi d’artificio, la festa dell’Apparizione in Borgo Santa Caterina continua con le iniziative che porteranno domani, giorno dell’anniversario, in cui sono in programma le celebrazioni religiose tra cui alle 17.30 la Messa presieduta dal vescovo Francesco Beschi (trasmessa in diretta qui sul nostro sito), che alle 20.30 guiderà anche la solenne processione.