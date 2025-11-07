Brescianini, non c’è lesione. Scalvini parzialmente in gruppo: le ultime in casa Atalanta

Scalvini e Brescianini: le novità

Buone notizie dall’infermeria. Gli esami a cui si è sottoposto Brescianini, dopo il problema muscolare accusato alla vigilia della sfida contro il Marsiglia, hanno escluso la presenza di lesioni. Il centrocampista ha svolto una seduta individuale e dovrebbe rientrare dopo la sosta per le nazionali. Viaggia verso il recupero anche Scalvini, che ha svolto parte dell’allenamento con il resto del gruppo. Terapie per Bakker.