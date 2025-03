Bus e auto incastrati sotto il ponte della ferrovia, traffico difficoltoso in Malpensata-Foto

Un’automobile e un bus stavano attraversando il sottopassaggio alla ferrovia che dal piazzale della Malpensata a Bergamo si innesta su via Bonomelli, si sono incastrati bloccando il passaggio.

Non c’è nessun ferito. Ora si attende che i due mezzi vengano disiscastrati. Sul posto una pattuglia delle Polizia e gli agenti della Polizia Locale di Bergamo per i rilievi e per regolare il traffico.