Cade sul Cimon della Bagozza, soccorsi in azione per una escursionista

Soccorsi in azione nella mattinata di oggi (sabato 5 aprile), sul Cimon della Bagozza, tra Val di Scalve e Val Camonica. L’intervento è scattato poco dopo le 11 per soccorrere una donna di 33 anni caduta durante un’escursione. La centrale operativa ha inviato sul posto l’elicottero dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) decollato da Bergamo in codice rosso, il più grave. Dalle prime informazioni la donna sarebbe caduta nel canale del Lupo al Cimon della Bagozza: sarà ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.