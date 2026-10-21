Caldo in montagna, e sulle Orobie fioriscono ancora i rododendri

Quello delle fioriture tardive in quota è un fenomeno che, negli ultimi anni, si sta manifestando con una certa continuità sulle nostre montagne a causa delle temperature superiori alle medie del periodo.

Tra le tante che balzano all’occhio quelle dei cespuglieti di rododendri che, stando anche alle testimonianze comparse sui social, sono stati fotografati in varie località come la zona del Barbellino, Presolana, Laghi Gemelli, Val Sedornia, Cardeto, Passo Manina, cascate del Serio e Pasevra di Lizzola.