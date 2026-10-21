Caldo in montagna, e sulle Orobie fioriscono ancora i rododendri
LA CURIOSITA’. Da alcuni anni, sulle nostre montagne si assiste al fenomeno delle fioriture tardive a causa dell’innalzamento anomalo delle temperature.Lettura meno di un minuto.
Lizzola
Quello delle fioriture tardive in quota è un fenomeno che, negli ultimi anni, si sta manifestando con una certa continuità sulle nostre montagne a causa delle temperature superiori alle medie del periodo.
Tra le tante che balzano all’occhio quelle dei cespuglieti di rododendri che, stando anche alle testimonianze comparse sui social, sono stati fotografati in varie località come la zona del Barbellino, Presolana, Laghi Gemelli, Val Sedornia, Cardeto, Passo Manina, cascate del Serio e Pasevra di Lizzola.
A Lizzola, in particolare, un arbusto completamente fiorito è stato avvistato nei giorni scorsi a circa 1700 metri di quota; lo stesso esemplare, dopo aver compiuto il suo classico ciclo vegetativo all’inizio di giugno, anche lo scorso anno presentò alcune fioriture tardive (però non in modo così numeroso come in questa circostanza) in data 11 ottobre, 7 novembre e 24 dicembre, seppur parzialmente nascosto dalla nevicata coreografica caduta la notte precedente.
Fenomeni che si ripetono dal 2022
A testimonianza della ripetitività del fenomeno altri arbusti, a quote però più basse, furono individuati nei mesi di dicembre 2024, ottobre 2023 e ancora nel dicembre e ottobre 2022.
In quelle circostanze le nuove fioriture furono soprattutto favorite dal frequente manifestarsi dell’inversione termica (evento meteo che porta a registrare temperature minime più elevate in quota rispetto a quelle delle zone di fondovalle).
© RIPRODUZIONE RISERVATA