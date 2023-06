Cantiere allo stadio, siglato l’accordo fra Atalanta e Ats per la sicurezza sul lavoro

Martedì 6 giugno nella sala conferenze del Gewiss Stadium è stata siglata la convenzione sulle linee di indirizzo per la gestione della salute e della sicurezza nel cantiere per la terza fase dei lavori di riqualificazione dello stadio. Alla firma Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo e Roberto Spagnolo, direttore operativo Atalanta B.C. e coordinatore unico progetto e lavori per Stadio Atalanta.