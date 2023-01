Capitale della Cultura, inizia l’anno di Bergamo e Brescia: la cerimonia d’inaugurazione - Diretta

Inizia ufficialmente oggi, venerdì 20 gennaio, l’anno di Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura, che per tutto il 2023 coinvolgerà i due capoluoghi lombardi in una serie di iniziative all’insegna della cultura. L’inaugurazione istituzionale è in diretta televisiva dai teatri Donizetti e Grande su Rai Tre, su Bergamo Tv e all’interno di questo articolo. In serata dalle 21 Bergamo Tv una puntata speciale di «Bergamo in diretta» condotta da Luca Bonzanni, con ospiti in studio l’assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti, Gianpietro Bonaldi dell’Accademia Carrara e Massimo Sonzogni, collegamenti in diretta con Dino Nikpalj e con lo studio di TeleTutto, a Brescia. Sul nostro sito e sui nostri canali social racconteremo in tempo reale tutto il weekend di festa.