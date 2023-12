Capitale della Cultura, oggi il gran finale: diretta su Bergamo Tv e sul nostro sito

Prende il via alle 17 di martedì 19 dicembre al teatro Donizetti e al Grande di Brescia – in collegamento tra loro – il gran finale di Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura. Alla cerimonia interverranno il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, i sindaci Giorgio Gori e Laura Castelletti, gli assessori comunali Nadia Ghisalberti e Andrea Poli, l’assessore regionale Francesca Caruso e Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro, prossima Capitale italiana della Cultura. Ai loro interventi si alterneranno intermezzi musicali. BergamoTv e il sito de L’Eco di Bergamo trasmetteranno la cerimonia in diretta.

Festa in piazza

A concludere la cerimonia istituzionale le note di una «marching band» che dal palco scenderà in platea per accompagnare il pubblico fuori dal Donizetti, dove la festa continuerà – aperta a tutti, mentre per entrare in teatro è necessario registrarsi sul sito del Comune –, tra musica, luci e altre sorprese. Sul palco allestito in largo Gavazzeni saranno riproposti alcuni dei momenti più apprezzati della cerimonia d’apertura del gennaio scorso e i brani pop dell’opera «Raffa in the sky». Dalle 18,30 sino a tarda sera festa in musica nel centro piacentiniano con dj set e animazione. Nella giornata di oggi alcuni luoghi della cultura saranno visitabili gratuitamente.