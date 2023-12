Capitale della Cultura, oggi il gran finale: segui qui la diretta - Foto e video

«La cultura ha unito Bergamo e Brescia»

«Lungo il 2023, dal 20 gennaio ad oggi, abbiamo indossato con orgoglio la maglia di Capitale italiana della Cultura, un titolo che dal primo giorno abbiamo voluto declinare al singolare, con una scelta che il presidente Mattarella il 20 gennaio definì “Un segno, non solo per l’Italia, ma per l’intera Europa - ha detto il sindaco di Bergamo Gori durante la cerimonia al Donizetti -. Perché la cultura unisce. In tempi difficili – ci ricordò il Presidente nel suo discorso alla cerimonia di apertura – “la cultura è chiamata a giocare un ruolo: nel colmare le distanze, nel ristabilire rispetto e coesistenza, nell’unire gli uomini”. Questo è il “segno” che Bergamo e Brescia hanno voluto dare all’Italia e all’intera Europa, con una motivazione che le circostanze di questa fase storica – con due guerre che insanguinano i confini del nostro continente e il Medio Oriente – hanno reso ancora più consapevole e forte».

La festa in piazza

A concludere la cerimonia istituzionale le note di una «marching band» che dal palco scenderà in platea per accompagnare il pubblico fuori dal Donizetti, dove la festa continuerà – aperta a tutti, mentre per entrare in teatro è necessario registrarsi sul sito del Comune –, tra musica, luci e altre sorprese. Sul palco allestito in largo Gavazzeni saranno riproposti alcuni dei momenti più apprezzati della cerimonia d’apertura del gennaio scorso e i brani pop dell’opera «Raffa in the sky». Dalle 18,30 sino a tarda sera festa in musica nel centro piacentiniano con dj set e animazione. Nella giornata di oggi alcuni luoghi della cultura saranno visitabili gratuitamente.