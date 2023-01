Capitale della Cultura, oggi la grande festa in piazza: segui la diretta web e tv

Un grande giorno per un grande anno. Dopo la cerimonia istituzionale di venerdì 20 gennaio, sabato 21 è il momento della festa di piazza: dalla tarda mattinata sino alla mezzanotte, Bergamo – così come Brescia, in contemporanea – vivrà un costante susseguirsi di eventi per abbracciare il 2023 da Capitale della Cultura. Anche oggi il nostro sito, i nostri canali social e l’emittente BergamoTv seguiranno passo passo gli eventi. In particolare, sul sito e su BergamoTv (canale 15) dalle 16 sarà possibile vedere la diretta della manifestazione in piazza con collegamenti in esterna e poi la trasmissione integrale dello spettacolo. Sulla nostra pagina Facebook, sempre in diretta, vivremo alcuni momenti della festa tra la gente, mentre su Instagram appariranno dei «reel», brevi video per raccontare gli attimi significativi della giornata e respirare l’atmosfera della festa nelle vie della città.