«Capitale in Centrale», arte e attenzione sociale: ecco il programma di «Daste»

Si apre con «Io Sconfino», in mostra fino al 2 aprile, e si chiude con «Lost in translation», la rassegna sul tema dell’interculturalità, in programma dall’1 al 3 dicembre. Saranno mesi ricchi di iniziative per «Daste», uno dei luoghi cult di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura, con il programma «Capitale in Centrale» . Il centro culturale contemporaneo di via Daste e Spalenga, presenta una pluralità di proposte tra arte, musica e attenzione sociale. A comporre il palinsesto BgBs23 saranno mostre di carattere e riconoscimento nazionale e internazionale, concorsi, premi e percorsi che coinvolgeranno in particolare i giovani, ma si apriranno allo stesso tempo a tutte le fasce d’età in un’ottica di divulgazione, coinvolgimento e inclusività. Non mancherà la musica, quella elettronica e sperimentale o semplicemente attuale e contemporanea. Infine, tra gli eventi si proporranno nuovi format di welfare culturale che tratteranno tematiche di carattere sociale con l’ausilio di linguaggi artistici, di pratiche fondate sulle arti, visive, performative e sul patrimonio culturale.