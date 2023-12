Capodanno in piazzale Alpini: la pioggia rimanda il concerto alle 23 - Le foto

L’appuntamento all’aperto, organizzato da Comune di Bergamo e «Shining production», ha superato le tremila prenotazioni che per ora non hanno raggiunto la zona delle feste, ad eccezione di chi ha prenotato la cena. Dalle 19,30 accesso consentito nello spazio «Nxt Station», infatti, solo per chi ha prenotato l’area ristorante, mentre dalle 20.30 possono entrare tutti coloro che si sono registrati tramite il sito «TicketSMS».

Dalla mattina sono stati liberati i posti auto in viale Papa Giovanni XXIII, proprio in corrispondenza di piazzale Alpini, mentre dalle 15 è stata chiusa la strada per motivi di sicurezza. L’area rimarrà infatti presidiata, con il divieto di introdurre bevande alcoliche, botti e fuochi d’artificio, ma anche qualsiasi tipo di bomboletta spray.

Dalle 21 è iniziato il warm up di Radio Number One, mentre alle 23 - e non alle 22 come previsto inizialmente - si entra nel vivo del concerto accompagnato dalla voce del frontman Giuliano Palma, che accompagnerà il pubblico presente fino alla mezzanotte. L’intrattenimento traghetterà i presenti fino all’anno nuovo e dopo i festeggiamenti, accompagnati da auguri e brindisi, la serata in piazzale Alpini si concluderà con il dj set di Radio Number One. Qui torneranno nuovamente protagonisti Vittoria Marletta e Alvise Salerno con una selezione di grandi successi musicali dell’anno che si chiude, oltre a quelli di sempre, in modo da accompagnare balli e canti, celebrando al meglio l’arrivo del 2024 tutti insieme. Al via le danze, dunque: che sia un Capodanno bagnato ma anche fortunato.