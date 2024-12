Capodanno in piazzale Alpini, tutto pronto e presidiato per cominciare la festa

Tutto pronto in piazzale Alpini per la festa di Capodanno, dove sono attese 5mila persone. L’evento «Nxt» è sold out e per far sì che tutto si svolga in sicurezza tra la piazza, viale Papa Giovanni XXIII e via Paleocapa sono già al lavoro i carabinieri di Bergamo e gli agenti della Questura e della Polizia Locale, con diverse pattuglie anche a presidio del piazzale della stazione.