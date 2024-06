Caravaggio, 13enne in bici investito da un’auto. In ospedale con l’elisoccorso

Il ragazzino è stato investito da un’auto mentre andava in bici, subito dopo il passaggio a livello, tra il Santuario e via Valle, verso le 12.30 di giovedì 6 giugno. In un primo momento le sue condizioni sono state valutate gravi, tanto che sul posto oltre a due ambulanze è stato mandato anche l’elisoccorso da Bergamo in codice rosso.

Il 13enne, un egiziano appena arrivato in Italia, è rimasto cosciente e dopo la valutazione dei sanitari è stato trasportato in ospedale in codice giallo, quindi, per fortuna, non dovrebbe essere grave.

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, il ragazzino stava procedendo su un vialetto di ciottolato adiacente alla carreggiata, quando avrebbe sterzato bruscamente, almeno secondo quanto raccontato dal 60enne alla guida dell’Alfa che lo ha investito.