Carnevali festeggia: «Sono felice di aver vinto, e felice di poter iniziare subito a lavorare»- La diretta dello spoglio

Tutto pronto in Prefettura per accogliere i risultati dello spoglio delle amministrative. Alle 14 si inizia. Qui in diretta il procedere dello spoglio con in primo piano il risultato della città e delle sue 103 sezioni. Il dato dell’affluenza alle amministrative in città è stato del 60,85% in sensibile calo rispetto al 2019 quando alle urne si erano recati il 67,88% degli aventi diritto al voto.