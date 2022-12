Caro energia, 5 milioni in più. E il bilancio comunale slitta

Per il terzo anno consecutivo slitta l’approvazione del Bilancio preventivo. Palafrizzoni anche per l’esercizio previsionale 2023 non rispetterà la scadenza del 31 dicembre per il passaggio in aula. Una situazione diffusa, tant’è che in una lettera congiunta Anci e Upi, le associazioni dei Comuni e delle Province italiane, hanno chiesto al ministero dell’Interno «un decreto di proroga del termine di approvazione dei bilanci degli enti locali al 31 marzo 2023 , considerata in particolare la grande indeterminatezza sul versante delle entrate e l’impatto ancora incerto di molte previsioni di carattere fiscale e contabile».