Caro energia, prezzi in calo in bolletta. «Ma le nuove regole incidono sugli aiuti»

Trimestre nuovo, regole nuove per le bollette. Da sabato 1° aprile, appunto, è scattato il secondo trimestre del 2023, e per quel che riguarda i temi energetici entrano sostanzialmente in vigore le nuove norme previste dall’ultimo Decreto Bollette del governo, che va a coniugarsi con la più recente fluttuazione ancora al ribasso dei prezzi della materia prima (per l’elettricità, -55,3% nel prossimo trimestre per chi è ancora in regime di tutela).