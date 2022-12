Carrara, 500mila euro dal Pnrr per migliorare l’accessibilità

Cinquecentomila euro alla Fondazione Accademia Carrara per migliorare l’accessibilità della pinacoteca. Il ministero della Cultura ha reso nota ieri la graduatoria del bando, emesso nell’ambito del Pnrr, che vede la Fondazione Accademia Carrara terza a livello nazionale (dopo il Castello di Rivoli e il Museo Egizio di Torino) e prima in Lombardia per punteggio . I fondi andranno spesi – si legge nel decreto ministeriale – per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e dei luoghi della cultura pubblici del nostro Paese.