Casate, dimore e castelli, i tesori nascosti del territorio raccolti in una app

Una storia lunga secoli, ora a portata di clic. «Di famiglia in famiglia», il progetto – nato dalla volontà della Provincia e di 23 Comuni, col sostegno della Regione – che permette di scoprire quei piccoli grandi tesori nascosti rappresentati dai castelli, dai palazzi e dai casati storici della Bergamasca, si arricchisce del contributo della tecnologia: oltre al sito www.difamigliainfamiglia.it , ecco anche la web-app gratuita «Di famiglia in famiglia», che permette di conoscere gli itinerari e i beni storici, i punti d’interesse nei dintorni, ma anche gli eventi, con la possibilità si prenotarsi con un semplice clic. Un passo avanti importante che s’inserisce tra le proposte di Bergamo Brescia Capitale della Cultura, per valorizzare un turismo a chilometro zero.