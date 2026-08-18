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Cronaca / Bergamo Città Martedì 18 Agosto 2026

Cervo taglia la strada a una moto sulla Statale 42: gravi due bergamaschi

LO SCONTRO. L’incidente è avvenuto attorno alle 20.30 di martedì 18 agosto nel territorio di Monno nel Bresciano: i passeggeri in sella alla due ruote sono stati trasferiti entrambi in ospedale, uno in codice rosso. Strada chiusa per permettere i soccorsi.

Lettura meno di un minuto.
Cervo taglia la strada a una moto sulla Statale 42: gravi due bergamaschi
Lo scontro tra un cervo e una moto sulla Statale 42: grave una coppia di centauri

Gravissimo incidente nella serata sulla Ss42, nel territorio di Monno, in provincia di Brescia. Un cervo avrebbe improvvisamente attraversato la carreggiata della statale, tagliando la strada a una moto in transito con a bordo due persone, marito e moglie di circa 60 anni originari della provincia di Bergamo. L’impatto è stato inevitabile: i passeggeri del veicolo sono caduti con violenza sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 112 dell’Arnica, con l’equipe sanitaria impegnata nelle prime cure prima del trasferimento in ospedale di entrambi con l’elisoccorso – sarebbero però sempre rimasti coscienti –, l’uomo in codice rosso all’ospedale di Bergamo, con le sue condizioni che sono ritenute gravissime, e la donna in codice giallo al Civile di Brescia. L’animale è morto nello schianto e la carcassa è stata recuperata dalla Polizia provinciale.

La dinamica dell’incidente è invece al vaglio dei carabinieri di Breno, intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione le fasi dello schianto. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere l’intervento.

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