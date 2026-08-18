Cervo taglia la strada a una moto sulla Statale 42: gravi due bergamaschi

Gravissimo incidente nella serata sulla Ss42, nel territorio di Monno, in provincia di Brescia. Un cervo avrebbe improvvisamente attraversato la carreggiata della statale, tagliando la strada a una moto in transito con a bordo due persone, marito e moglie di circa 60 anni originari della provincia di Bergamo. L’impatto è stato inevitabile: i passeggeri del veicolo sono caduti con violenza sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 112 dell’Arnica, con l’equipe sanitaria impegnata nelle prime cure prima del trasferimento in ospedale di entrambi con l’elisoccorso – sarebbero però sempre rimasti coscienti –, l’uomo in codice rosso all’ospedale di Bergamo, con le sue condizioni che sono ritenute gravissime, e la donna in codice giallo al Civile di Brescia. L’animale è morto nello schianto e la carcassa è stata recuperata dalla Polizia provinciale.