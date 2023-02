Città Alta chiusa alle auto dalle 20: si accede solo a piedi e con i mezzi pubblici

La ressa per «Light is Life» in Città Alta non accenna a diminuire e Palafrizzoni corre ai ripari. In pratica con un anticipo delle chiusure primaverili-estive durante il weekend: «In considerazione dell’ingente traffico legato all’affluenza numerosa di pubblico agli eventi in corso - recita un comunicato dell’amministrazione comunale - si comunica la chiusura straordinaria al traffico di Città Alta nelle sere di venerdì 24 febbraio e di sabato 25 febbraio dalle 20 alle 2 4 . Per la giornata di domenica resteranno in vigore gli attuali orari di chiusura dalle 10 alle 12, e dalle 14 alle 19» .