Consumi, l’indagine di Confesercenti: boom di spese obbligate, cala il risparmio

Nel 2023 i consumatori spenderanno per abitazione e bollette oltre 400 euro al mese in più rispetto al 2019 (arrivando a 1.300 euro al mese con un +45,5%), trovandosi così a dover tagliare il budget sulle altre voci e bruciando altri 6,5 miliardi di risparmi nel corso dell’anno. È quanto emerge dall’analisi condotta da Confesercenti nazionale sulla spesa, i redditi e il risparmio delle famiglie negli ultimi quattro anni. Dati non confortanti, come anche quelli sulla liquidità che confermano questa erosione, con un ammontare dei depositi bancari ridotto di 11 miliardi.