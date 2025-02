Controlli straordinari a Bergamo: due sanzionati per porto abusivo di armi da taglio - Video

Droga abbandonata o nascosta

Il fiuto dei cani ha permesso di elevare 8 sanzioni amministrative per detenzione ai fini personali di hashish o marijuana per un totale di 18 grammi. Altri 38 grammi di droga sono poi stati sequestrati a carico di ignoti perché trovati abbandonati o in altri nascondigli . Due uomini sono stati sanzionati per porto abusivo di armi da taglio.

Il rimpatrio dei soggetti condannati

Dopo i controlli delle forze dell’ordine l’ufficio immigrazione della Questura che il 6 febbraio ha rimpatriato con volo diretto a Dakka un cittadino bengalese, già destinatario di condanna del Tribunale di Bergamo per rapina e lesioni personali. Sempre il 6 febbraio due cittadini sono stati accompagnati nei centri per il rimpatrio, in vista del loro accompagnamento nel Paese d’origine: si tratta di un tunisino con diversi deferimenti per spaccio di stupefacenti e già condannato a 1 anno di reclusione per detenzione ai fini di spaccio e un egiziano condannato a 4 anni di reclusione per associazione a delinquere, ricettazione e furto in abitazione.